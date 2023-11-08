Irak, Gazze'ye 10 Milyon Litre Gaz Gönderecek

Irak hükümeti, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 10 milyon litre gaz temin etme kararı aldı. Bağış, Filistin halkının ıstırabını hafifletmeyi ve Irak halkının Gazze Şeridi'ndeki insanlarla dayanışmasını sergilemeyi amaçlıyor.

BAĞDAT, 8 Kasım (Xinhua) -- Irak hükümeti Salı günü Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 10 milyon litre gaz temin etme kararı aldı.

Hükümetin yayımladığı yazılı açıklamaya göre bağış, "Filistin halkının ıstırabını hafifletmeyi ve Irak halkının Gazze Şeridi'ndeki insanlarla dayanışmasını sergilemeyi" amaçlıyor.

Açıklamada Irak'ın akaryakıtı Gazze'ye nasıl ve ne zaman göndereceğine ilişkin detaylı bilgiye yer verilmedi.

Irak geçen ay Mısır'la koordinasyon halinde Refah sınır kapısı üzerinden Gazze'ye insani yardım göndermişti.

Hamas 7 Ekim'de İsrail'e beklenmedik bir saldırı başlatarak binlerce roket fırlatmış ve İsrail topraklarına sızmıştı. İsrail ise hava saldırıları ve kara operasyonlarının yanı sıra Gazze Şeridi'nin abluka altına alınmasını da içeren cezalandırıcı hamlelerle karşılık veriyor.

Her iki tarafın verilerine göre çatışmalarda Gazze'de 10.000'den fazla Filistinli ve İsrail'de 1.400'den fazla kişi hayatını kaybederken, İsrail'deki ölümlerin çoğu Hamas saldırısının ilk gününde meydana gelmişti.