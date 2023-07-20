Irak, Ericsson'un lisansını iptal etti

Irak yönetimi, İsveçli telekomünikasyon şirketi Ericsson'un ülkedeki lisansını iptal etti. Irak İletişim ve Enformasyon Kurumu, Ericsson'un lisansını, İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemlerden dolayı iptal etme kararı aldı. Bu kararın ardından Irak, İsveç Büyükelçisi ve İsveç Büyükelçiliği Maslahatgüzarını da ülkeden çıkarmasını istedi.