Irak Dışişleri Bakanlığı Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim Yakma Olayını Kınadı

Irak Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı. Bakanlık, bu eylemlerin aşırılık ve nefretin yayılmasına izin verdiğini belirtti. Ayrıca, Danimarka'nın Bağdat Büyükelçiliği diplomatik personelinin Irak'ı terk ettiği açıklandı.

Irak Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Danimarka'daki Irak Büyükelçiliği önünde yeniden Kur'an-ı Kerim yakılmasını şiddetle kınıyoruz. Bu sistematik eylemler, aşırılık ve nefretin bulaşmasına izin veriyor." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine seslenilen açıklamada, ifade özgürlüğü ve gösteri hakkının yeniden gözden geçirilmesi istendi.

Bu arada Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahhaf, Irak resmi haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, Danimarka'nın Bağdat Büyükelçiliği diplomatik personelinin iki gün önce Irak topraklarını terk ettiğini söyledi.

Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli marjinal grubun üyeleri bugün önce İran'ın, daha sonra da Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.

İslam karşıtı marjinal grup üyeleri 21 Temmuz'da da Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.