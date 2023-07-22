Irak Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Irak bayrağının yakılmasını kınadı

Irak Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in ardından Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da da Irak Büyükelçiliği binası önünde Kur'an'ı Kerim ve Irak bayrağının ateşe verilmesini sert bir dille kınadı.

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Irak Büyükelçiliği binasının önünde Kur'an'ı Kerim ile Irak bayrağı yakılması sonrası bu kez Danimarka'da benzer bir eylem gerçekleştirildi. Danimarkalı Vatanseverler adlı grubun Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakması sonucu Irak Dışişleri Bakanlığı, eylemi sert bir dille kınadı. Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Sahhaf tarafından yapılan açıklamada, "Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde tekrarlanan Kur'an-ı Kerim yakma eylemini şiddetle kınıyoruz" denildi. İfade özgürlüğü adı altında bu menfur eylemlere ilişkin gelişmeleri takip edeceğini belirten Sahhaf, bu gibi eylemlerin tepkileri körüklediğini ve tüm tarafları kritik durumlara sokacağını ifade etti. Sahhaf, "Bakanlık, uluslararası toplumu, dünya çapında toplumsal barışı ve birlikte yaşamayı ihlal eden bu gibi çirkin eylemlere karşı acilen ve sorumlu bir şekilde durdurmaya çağırıyor" dedi.

Protestolar başladı

Danimarka'daki Kur'an'ı Kerim ile Irak bayrağına yönelik yapılan hakaretin ardından yüzlerce Iraklı sabahın erken saatlerinde korunaklı Yeşil Bölge'de yer alan Danimarka Büyükelçiliği binasına yürüdü. Şii din adamı ve Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr destekçileri, Yeşil Bölge'de yer alan Danimarka'nın Büyükelçiliği binasına girmeye çalışırken, güvenlik güçleri Yeşil Bölge'ye giden yollara barikatlar kurarak güvenlik önlemlerini arttırdı. - BAĞDAT