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Irak Dışişleri Bakanlığı Ankara'daki Terör Saldırısını Kınadı

Irak Dışişleri Bakanlığı, Ankara'da düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınayarak, Türk hükümeti ve halkının yanında olduklarını bildirdi. Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahhaf, yaptığı yazılı açıklamada, terörle mücadelede uluslararası toplumun yanında yer aldıklarını ve terörün her türlüsünü reddettiklerini belirtti.