Irak Dışişleri Bakanı Yemen'deki Diyaloğu ve İstikrarı Destekliyor

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Yemen'deki taraflar arasında diyaloğu ve ülkede daimi istikrarın sağlanmasını desteklediklerini belirtti. Yemenli mevkidaşı Ahmed Avad Bin Mubarek ile bir araya gelen Hüseyin, Yemen'deki durumu iyileştirmek için destek sunacaklarını ifade etti.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Yemen'deki taraflar arasında diyaloğu ve ülkede daimi istikrarın sağlanmasını desteklediklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hüseyin, başkent Bağdat'ı ziyaret eden Yemenli mevkidaşı Ahmed Avad Bin Mubarek ile bir araya geldi. İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İki ülke arasında tarihi, siyasi, kültürel, toplumsal ve ekonomik ilişkilerin bulunduğunu ifade eden Iraklı Bakan, " Yemen'de ilan edilmeyen bir ateşkes söz konusu. Bu ateşkesin geçerli olması için Yemen'deki tüm tarafların diyalog içinde olmasını diliyoruz. Irak hükümeti olarak bu konuda destek sunmaya hazırız. Yemen'deki tüm taraflarla iyi ilişkiler içindeyiz. Yemen'de daimi istikrarın gerçekleştirilmesini destekliyoruz." dedi.

Yemenlilerin çatışma ve savaştan kaynaklı insanlık dramı ve kötü ekonomik koşullarla mücadele ettiğini dile getiren Hüseyin, insani durumun iyileştirilerek sağlık ve gıda maddelerinin ülkeye sokulması için destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Suudi Arabistan'ın tarafları birleştirme çabasına destek

Hüseyin, " Yemen'in tekrar petrol ve gaz ihracatına dönmesini de temenni ediyoruz. 2019 yılında imzalanan Riyad Anlaşması'nı ve Suudi Arabistan'ın 'Yemenli tarafları müzakere masasında birleştirme' çabalarını destekliyoruz. Buradan savaşı bitirecek bir uzlaşı çıkmasını da diliyoruz." diye konuştu.

Yemen'deki Irak vatandaşlarının durumunu izlemek üzere Irak Dışişleri ve İçişleri Bakanlığından Yemen'e heyet gönderileceği bilgisini de veren Hüseyin, iki ülke arasında "siyasi istişare mutabakatı" imzalandığını kaydetti.

Yemen Dışişleri Bakanı Bin Mubarek de Irak ile ilişkileri daha da güçlendirmekten yana olduklarını ifade etti.

Bin Mubarek, Irak'ın İran ve Suudi Arabistan arasında arabuluculuk yapmasını desteklediklerini ve bunun Yemen'deki duruma olumlu yansımaları olduğunu söyledi.

" Yemen'in meşru hükümeti olarak resmi olmayan ateşkese bağlıyız." diyen Bin Mubarek, çözüm içeren tüm uluslararası önerileri bir gün içinde kabul ettiklerini, ancak ateşkes girişimlerinin Husiler tarafından ihlal edildiğini dile getirdi.

Yemenli Bakan, "Halen bir ekonomik savaş yaşıyoruz. Geçen aralık ayında Husi milisleri Yemen'de petrol ihracatı yapan yerleri vurdu ve bunun sonucunda Yemen hükümeti petrol ihracatı yapamadı. Bu da milyonları etkiliyor." dedi.

Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e ve Irak bayraklarına yönelik saldırıları kınadıklarını sözlerine ekleyen Bin Mubarek, bu tür eylemlerin tekrarlanmasını kabul etmediklerini belirtti.

Yemen Dışişleri Bakanı Bin Mubarek, Irak'ta ayrıca Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ve Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile bir araya geldi.