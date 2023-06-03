Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılacak

Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, ülkesini temsilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılacak. Irak hükümetinin de törende bulunacağı açıklandı.

Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'in, ülkesini temsilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılacağı bildirildi.

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreninde Irak hükümetinin de bulunacağı belirtildi.

Açıklamada, törene hükümeti temsilen Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'in katılacağı kaydedildi.