Irak Başbakanı Sudani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, es-Sudani, görüşmede, Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.
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Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Dünya