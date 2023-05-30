Irak Başbakanı Sudani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, es-Sudani, görüşmede, Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.