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Irak Başbakanı Sudani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Irak Başbakanı Sudani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Dünya Haberleri

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti. Sudani, Twitter hesabından tebrik mesajı yayımladı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

Irak Başbakanı Sudani, Twitter hesabından tebrik mesajı yayımladı.

Sudani, mesajında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi, dost Türk milletinin güvenini kazanması ve seçimleri kazanmasından dolayı tebriklerimi sunuyorum. Irak ve Türkiye'nin ilişkilerinde gelişme, dostluk ve yardımlaşmanın ilerlemesini temenni ederim." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb - Dünya

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