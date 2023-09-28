Irak Başbakanı Musul'daki yangın felaketinin ardından taziyeye katıldı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Musul'da çıkan yangında hayatını kaybedenler için düzenlenen taziye merasimine katıldı ve yaralıları ziyaret etti. Başbakan ayrıca güvenlik ve sağlık kurallarının kontrol edilmesi talimatı verdi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, düğün salonunda çıkan yangın sonucu 93 kişinin hayatını kaybettiği Musul kentinde taziyeye katıldı ve yaralıları ziyaret etti.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudani, Musul'a bağlı Hamdaniye ilçesinde bir düğün salonunda çıkan yangında hayatını kaybedenler için Başpiskoposluk'ta düzenlenen taziye merasimine katıldı.

Sudani, tedavileri devam eden yaralıları da hastanede ziyaret etti. Yaralılar için gerekli sağlık desteğinin sunulmasını isteyen Sudani, durumu ağır olanların tedavi için ülke dışına gönderileceğini söyledi.

Irak Başbakanı ayrıca düğün salonları, lokantalar ve otellerin yangın gibi olaylara karşı güvenlik ve sağlık kurallarına uyup uymadığının kontrol edilmesi talimatı verdi.

Sudani, olayı tüm yönleriyle aydınlatmak için kurulan soruşturma ekibinin raporunu 72 saat içinde tamamlamasını da istedi.

Musul'daki düğün salonunda 26 Eylül akşamı çıkan yangında 93 kişi hayatını kaybetmiş, 100 kişi yaralanmıştı. Kurtulanlar yangının havai fişekten kaynaklandığını anlatmıştı.