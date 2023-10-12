Irak Başbakanı Gazze'ye İnsani Yardım Gönderme Kararı Aldı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne acil insani yardım gönderme kararı aldı. Tıbbi malzemeler ve insani ihtiyaçlarını içeren yardımlar, İsrail kuşatması altındaki Filistin halkına acilen gönderilecek.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne acil insani yardım gönderme kararı aldı.

Filistin ve İsrail arasındaki çatışmalar 6'ncı günde devam ederken, İsrail bombardımanın hedefindeki Gazze Şeridi'nde insanlık krizi yaşanıyor. Irak hükümeti Sözcüsü Basım el-Avadi yaptığı açıklamada, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin Mısırlı yetkililerle koordineli olarak Gazze Şeridi'ne insani yardım gönderme kararı aldığını aktardı.

Açıklamada, tıbbi malzemeler ve insani ihtiyaçlarını içeren yardımların İsrail kuşatması altındaki Filistin halkına acilen gönderileceği kaydedildi. - BAĞDAT