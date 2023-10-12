Irak Başbakanı Gazze'ye insani yardım gönderilmesi talimatı verdi

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Gazze'ye insani yardım gönderilmesi talimatı verdi. Irak'ın göndereceği yardımın içeriğiyle ilgili detaylar açıklanmadı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Gazze'ye insani yardım gönderilmesi talimatı verdi.

Irak haber ajansı INA'nın geçtiği haberde "Başbakan Sudani, Siyonist güçlerin ablukası altında bulunan Gazze'ye insani yardım gönderilmesi talimatı verdi." denildi.

Irak'ın göndereceği yardımın içeriğiyle ilgili haberde herhangi bir detaya yer verilmedi.

Bağdat'ta yarın cuma namazı sonrası Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın çağrısı üzerine İsrail protesto edilecek.

Kerkük'te de cuma namazı sonrası camilerde Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınacak.