İnsan Uluslararası Yardım Derneği, Gazze'ye kumanya, battaniye ve yakıt desteği sağladı

İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze halkına yardım amacıyla İnsan Uluslararası Yardım Derneği tarafından kumanya, battaniye ve yakıt desteği sağlandı. Dernekten yapılan açıklamada, saldırıların ardından bölgede acil yardım çalışmalarına başlandığı ve 10 bin kişiye kumanya ve battaniye dağıtımı yapıldığı belirtildi. Ayrıca, saldırılar sonucu yaralanan kişilerin tedavilerinin aksamasını önlemek için 15 ton yakıt desteği sağlandığı ifade edildi.

Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze halkına kumanya, battaniye ve yakıt desteğinde bulundu.

Dernekten yapılan açıklamada, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından bölgede acil yardım çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda Gazze'de 10 bin kişiye kumanya ve battaniye dağıtımı yapıldığı kaydedildi.

Saldırılar sonucu çok sayıda kişinin yaralanarak hastanelerde tedavi altına alındığı aktarılan açıklamada, bölgede yaşanan elektrik ve su kesintilerinin, yaralıların tedavilerinin büyük oranda aksamasına neden olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ambulansların görevlerini yapabilmeleri ve hastanelerdeki jeneratörlerin çalışabilmesi için ilk etapta 15 ton yakıt desteği sağlandığı da kaydedildi.