İngiltere ve Fransa Nijer'den Vatandaşlarını Tahliye Ediyor

İngiltere ve Fransa, Nijer'deki durumun çözüme ulaşması için vatandaşlarını tahliye etmeye devam ediyor. İngiltere'nin ilk grubu güvenli bir şekilde ülkeden ayrılırken, Fransa ise 4 uçuşla toplamda 992 kişiyi tahliye etti. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, elçiliklerindeki personel sayısını azaltacağını duyurdu ve vatandaşlarına Fransa'nın tahliye programlarından yararlanmalarını tavsiye etti.

Nijerya resmi ziyareti sırasında açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, önceliklerinin İngiltere vatandaşlarının Nijer'den tahliyesi olduğunu belirterek, ilk grubun ülkeden ayrıldığını duyurdu. Fransa Dışişleri Bakanlığı ise 4 uçuşla toplamda 992 kişiyi tahliye ettiklerini ve son uçuşun bugün yapılacağını açıkladı.

Gana ve Nijerya'ya yaptığı resmi ziyaretinde dün Nijerya'dan açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Batı Afrika liderleriyle Nijer'deki durumu görüştüğünü ifade ederek, "İngiliz uyruklu ilk grup Nijer'i güvenli bir şekilde terk etti. Nijer'deki durumun çözüme ulaşması için İngiltere, Afrika ve ECOWAS liderliğindeki kararı net bir şekilde destekliyoruz" dedi.