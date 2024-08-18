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İngiltere ve Fransa'dan Orta Doğu'da barış çağrısı

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İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, The Observer gazetesi için ortak bir makale kaleme alarak Orta Doğu'da barış için çağrıda bulundu. Makalede, tarafların itidal göstermesi ve diplomasiye yatırım yapması gerektiği vurgulandı.

(ANKARA) - İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne The Observer gazetesi için " Orta Doğu'da barış için asla geç değil, şiddet döngüsünü kırmalıyız" başlıklı ortak makale kaleme aldı. Lammy ve Sejourne, "Tüm taraflar itidal göstermeli ve diplomasiye yatırım yapmalıdır. İran'ın herhangi bir saldırısının, Gazze'deki ateşkes görüşmelerini baltalamak başta olmak üzere yıkıcı sonuçları olacaktır" ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ile Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne, The Observer gazetesi için " Orta Doğu'da barış için asla geç değil, şiddet döngüsünü kırmalıyız" başlıklı ortak makale kaleme aldı. Gazze'de ateşkes, iki devletli çözüm ve bölgede uzun vadeli güvenlik ve istikrara ilişkin değerlendirmelere yer verilen yazıda, 7 Ekim'den bu yana Gazze dışında Lübnan'da da gerilimin arttığı, İran'ın bölgeyi daha büyük bir savaşa sürükleyecek şekilde gerginliği tırmandırdığı belirtildi.

Bakanlar, "Tek bir yanlış hesapla durum daha da derin ve içinden çıkılmaz bir çatışmaya dönüşme riski taşıyor. Bu döngü, tırmanma eğilimiyle birlikte, siyasi bir çözüme doğru ilerlemeyi zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Yazıda iki Bakan'ın işgal altındaki Filistin'e yaptıkları ziyaretin "Ulusal güvenliğimiz, Avrupa'nın güvenliği ve Orta Doğu'nun güvenliği için yeni bir işbirliği ruhu" ortaya koyduğu belirtildi.

İki Bakan'ın endişelerinin Hamas lideri İsmail Haniye'nin geçen ay Tahran'da öldürülmesinin ve Hizbullah'ın üst düzey bir komutanının Beyrut'ta öldürülmesinin ardından İran'ın İsrail'e misilleme yapmasından duyulan korkunun gölgesinde ortaya çıktığı belirtildi.

"Bölgede topyekun bir çatışma kimsenin çıkarına değildir" diyen Lammy ve Sejourne, "Tüm tarafların itidal göstermesi ve diplomasiye yatırım yapması gerekiyor. İran'ın herhangi bir saldırısı, en azından Gazze'deki mevcut ateşkes müzakerelerini baltalamak gibi yıkıcı sonuçlar doğuracaktır. Bizim angajmanımız, böyle bir anlaşmanın acilen sağlanmasının İsraillilerin, Filistinlilerin ve daha geniş bölgenin çıkarına olduğuna dair inancımızı pekiştiriyor. Sadece bir anlaşma sivillerin acılarını dindirebilir. Sadece bir anlaşma toplumların güvenlik duygusunu yeniden tesis edebilir. Sadece bir anlaşma, hem İsrailliler hem de Filistinliler için emniyet, güvenlik ve haysiyete giden tek uzun vadeli yol olan iki devletli çözüme doğru ilerleme için alan açabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA / Dünya

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