İngiltere Terörle Mücadele Birimi Şefi, kaçan terör şüphelisi için halka çağrıda bulundu

İngiltere Terörle Mücadele Birimi Şefi Dominic Murphy, dün halka acil çağrıda bulunarak terör şüphelisi Daniel Khalife'nin hapishaneden kaçtığını duyurdu.

Terörle Mücadele Birimi Şefi Dominic Murphy açıklamasında "İngiltere'nin herhangi bir yerinde olabilecek kaçak Daniel Khalife'ı bulmamıza yardım etmeleri için kamuoyuna acilen çağrıda bulunuyorum" ifadelerini kullandı. Murphy, 21 yaşındaki şüphelinin Wandsworth hapishanesinden dün sabah saatlerinde kaçtığını belirtip vatandaşların Khalife'yi gördüğü yerde kendisiyle temas etmemesini vurguladı.

Eski bir asker olan Daniel Khalife, askeri bir üsse sahte bomba bırakmakla suçlandıktan sonra Londra'daki Wandsworth Hapishanesi'nde yargılanmayı bekliyordu. Yerel basın Khalife'nin kendini yemek dağıtımı yapan bir minibüsün altına bağlayarak kaçtığını belirtti.