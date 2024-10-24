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İngiltere, Tek Kullanımlık Elektronik Sigara Satışını Yasaklıyor

İngiltere, Tek Kullanımlık Elektronik Sigara Satışını Yasaklıyor
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İngiltere hükümeti, önümüzdeki yazdan itibaren tek kullanımlık elektronik sigaraların satışını yasaklayacak. Yasa tasarısı Parlamento'da görüşülüyor ve yasak 1 Haziran 2025'te yürürlüğe girecek.

İNGİLTERE hükümeti, tek kullanımlık elektronik sigaraların satışının önümüzdeki yazdan itibaren ülkede yasaklanacağını duyurdu.

Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı (DEFRA) dün yaptığı açıklamada, tek kullanımlık elektronik sigara satışını yasaklayan yeni bir yasa tasarısının Parlamento'da görüşüldüğünü doğruladı. İşletmelerin ellerinde kalan stokları satıp yasağın yürürlüğe girmesine hazırlanmaları için son tarihe kadar süreleri olacağı da belirtildi. Hükümet, yasağın 1 Haziran 2025'te başlayacağını doğruladı. DEFRA, İngiltere hükümeti ile Birleşik Krallık'a bağlı hükümetlerin yasak üzerinde yakın bir şekilde çalıştığını ve 'yürürlüğe girme tarihlerini uyumlu hale getirileceğini' ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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