İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'nin Tahıl Anlaşması'nın geri getirilmesi için Türkiye ile yakından çalıştığı belirtildi. Başbakan Rishi Sunak, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Tahıl Koridoru Anlaşması'nı ele aldı. İngiltere'nin bu anlaşmanın yeniden aktif hale gelmesi için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "İngiltere, Tahıl Anlaşması'nın geri getirilmesi için Türkiye ile yakından çalışıyor" denildi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon konuşmasında Rusya'nın 17 Temmuz'da askıya aldığı Tahıl Koridoru Anlaşması'nı ele aldı. Görüşmenin ardından Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Tahıl Koridoru Anlaşması'nda Türkiye ile yakından çalışıldığı ifade edildi. Açıklamada, Sunak ve Zelenskiy'in son gelişmeleri ele aldığı aktarılarak, "Başbakan Sunak, Rusya tarafından gerçekleştirilen Odessa'ya yönelik saldırıların ardından şaşkına döndü. Tahıl Koridoru Anlaşması'nın ele alındığı görüşmede liderler, tahılın Ukrayna'dan uluslararası pazarlara ulaştırılmasının önemi konusunda hemfikir kaldı" denildi.

İngiltere'nin Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yenden aktif hala gelmesi için çalışmalarını sürdürdüğü bildirilen açıklamada, "İngiltere, Tahıl Anlaşması'nın geri getirilmesi için Türkiye ile yakından çalışıyor. Ayrıca İngiltere, Rusya'nın bu kararlarının kınanması için BM Güvenlik Konseyi'ndeki Başkanlık rolümüzü uygulamaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı. - LONDRA