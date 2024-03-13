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BBC

İngiltere, sığınma başvuruları reddedilenlere para teklif ediyor

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İngiltere, sığınma başvuruları reddedilen kişilere Ruanda'ya gitmeleri için para teklif etmeyi planlıyor. Yeni uygulama ile ülkelerine dönemeyen kişiler hedefleniyor. Planın detayları henüz net değil.

İngiltere sığınma başvuruları reddedilen kişilere, Ruanda’ya gitmeleri için 3 bin sterline kadar para teklif etmeyi planlıyor.

Ülkede halihazırda, sığınma başvuruları reddedilen kişilerin gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri için para aldıkları bir sistem yürürlükte.

Yeni uygulama ise ülkelerine dönemeyen kişileri hedefliyor.

İngiliz hükümeti ülkeye yasa dışı yollarla gelen sığınmacıların, başvurularının değerlendirileceği sürede Ruanda’da tutulmalarına yönelik başka bir girişimi de bir süredir hayata geçirmeye çalışıyor. Bu girişimin Parlamento’da onaylanması gerekiyor.

BBC’ye bilgi veren hükümet kaynakları bu yeni planın, gönüllülük esasına dayandığı için Parlamento’daki yasa tasarısından bağımsız olduğunu aktardı.

Bir İçişleri Bakanlığı sözcüsü “Geçen yıl 19 bin kişi gönüllü olarak ülkeden ayrıldı ve bu yasa dışı göçle mücadeleye verdiğimiz önemi gösteriyor” dedi ve ekledi:

“Ülkemizde bulunma hakkı olmayan kişilerin Ruanda’ya gönüllü gitmesine yönelik bir çalışma yürütüyoruz. Ruanda, İngiltere’de bulunma hakkı olmayan kişilere yeni bir hayat kurma şansı tanımaya istekli.”

Plana göre sığınma başvurusu reddedilenler, İngiltere’deki durumlarının aksine Ruanda’da çalışma iznine sahip olacak ve Ruanda’dan ek destekler de alacak.

Öte yandan bu planın ne zaman hayata geçeceği ve kaç kişinin faydalanabileceği net değil.

Konu hakkında bir açıklama yapan ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin göç politikalarından sorumlu kıdemli siyasetçisi Stephen Kinnock ise “Hükümet Ruanda planının başarılı olma şansının kalmadığını görünce gitmeleri için insanlara para vermeyi deneyecek” dedi.

Ruanda’nın “çok az kişi kabul etme kapasitesi olduğunu” söyleyen Kinnock sözlerine şöyle devam etti:

“Hükümet kaç kişiyi bu yolla göndermeyi planladığını ve bunun maliyetinin ne kadar olmasının beklendiğini açıklamalı.

“Ruanda planı hakkında o kadar kafa karışıklığı var ki bu planı güvenilir bulmayan kişilere hak vermemek elde değil.”

BBC

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