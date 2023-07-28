İngiltere savunma bakanlığı Pentagon yerine yanlışlıkla mailleri Rusya yanlısı Mail'e attı

İngiltere Savunma Bakanlığı, ABD askeri istihbaratına ait e-postaların yanlışlıkla Rusya müttefiki Mali'ye gönderildiğini araştırıyor. Pentagon'un '.mil' alan adı ile Mali'nin '.ml' alan adı arasındaki benzerlikten kaynaklanan bu hata, Mali'nin Batı ülkelerinden uzaklaşıp Rusya ile yakın ilişkiler kurduğu bir dönemde gerçekleşti. İngiltere, yanlışlıkla paylaşılan bilgilerin çok hassas olmadığını belirtti.

İngiltere yetkilileri, Savunma Bakanlığı tarafından yanlışlıkla gönderilen e-postaları araştırdıklarını belirttiler. Haberlere göre, ABD askeri istihbaratı için tasarlanmış mesajlar Rusya müttefiki Mali'ye ulaşmıştı.

Savunma Bakanlığı yetkilileri aslında Pentagon ile iletişim kurmaya çalışırken, e-postaları yanlışlıkla Mali'ye göndermişti. Times gazetesi, bu hatanın nedeninin Pentagon'un ".mil" alan adı ve Mali'nin ".ml" alan adı arasındaki benzerlik olduğunu bildirdi.

Mali, 2021'deki darbesinin ardından Fransa ve diğer Batı ülkelerinden uzaklaşarak Rusya ile yakın ilişkiler kurmuştu. Geçtiğimiz ay, yetkililer Birleşmiş Milletler barış gücünü ülkeden çıkmaları için çağırmıştı.

İngiltere, yanlışlıkla paylaşılan bilgilerin çok hassas olmadığını belirtti.

Savunma Bakanlığı (MoD) sözcüsü, "Yanlışlıkla yanlış bir e-posta alanına yönlendirilen az sayıda e-posta sonrasında bir soruşturma başlattık" dedi ve alan adının adını teyit etmedi.

"Bu e-postaların, operasyonel güvenliği veya teknik verileri tehlikeye atacak herhangi bir bilgi içermediğine güveniyoruz."

Financial Times tarafından yapılan bir araştırmaya göre geçmiş yıllarda milyonlarca ABD askeri e-postası, benzer yazım hataları nedeniyle yanlışlıkla Mali'ye yönlendirilmişti.

İngiliz medyası olayı şaka konusu yaptı ve BBC başlığı "Mali'den Gelen Posta" olarak yazdı, bu da kasıtlı olarak yanlışlıkla olduğu belirtilen bir referans olarak kullanıldı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, olayı ciddiye alırken, yanlışlıkla gönderilen bilginin önemini küçümsediğini belirtti.

Sözcü, "Tüm hassas bilgiler, yanlış yönlendirmenin riskini en aza indirecek şekilde tasarlanmış sistemlerde paylaşılır" dedi.

"MOD sürekli olarak süreçlerini gözden geçiriyor ve bilgi yönetimini, veri kaybı önleme ve hassas bilgilerin kontrolünü iyileştirmeye yönelik bir çalışma programı yürütüyor."