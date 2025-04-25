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İngiltere, Rusya'ya Video Oyunu Kumandası İhracatını Yasakladı

İngiltere, Rusya'ya Video Oyunu Kumandası İhracatını Yasakladı
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İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya işgali nedeniyle video oyunu kumandalarının ihracatını yasakladığını duyurdu. Bu önlem, Rusya'nın askeri faaliyetlerine karşı alınan 150'den fazla ticari önlemin bir parçası olarak açıklanmıştır.

İNGİLTERE, video oyunu kumandalarının Rusya'ya ihracatını yasakladığını açıkladı.

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgaline yanıt olarak video oyunu kumandalarının Rusya'ya ihracatını yasakladığını duyurdu. Yetkililer, video oyunu kumandalarının cephe hattında insansız hava araçlarını kontrol etmek için kullanıldığını belirterek, bu adımın, İngiltere'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı uyguladığı en son ticari önlemler kapsamında atıldığını kaydetti.

Rusya'ya karşı 150'den fazla yeni ticaret önlemi alındığını açıklayan Dışişleri Bakanlığı, önlemlerin özellikle Rusya'nın askeri ve enerji sektörlerini hedef aldığını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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