İngiltere, Rusya'nın Karadeniz'de Sivil Gemilere Saldırı Planladığını Duyurdu

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, elde edilen istihbarat kapsamında Rusya'nın Karadeniz'de mayın kullanarak sivil gemileri hedef alabileceğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İngiltere, Rusya'nın herhangi bir saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tutacağını değerlendiriyor" denildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan yazılı açıklamada, elde edilen istihbarat kapsamında Rusya'nın Karadeniz'de sivil yük gemilerini hedef alabileceği ifade edildi. Açıklamada, "Bugün gizliliği kaldırılan bilgiler Rusya'nın Ukrayna limanları yakınlarına deniz mayınları döşemek de dahil olmak üzere Karadeniz'deki sivil deniz taşımacılığını hedef almaya devam edebileceğini gösteriyor. Bu da Rusya'nın Ukrayna ekonomisine yönelik baskı girişimlerini devam ettirecektir. Rusya'nın sivil gemileri açıkça batırmaktan kaçınmak istediği, bunun yerine Karadeniz'de sivil gemilere yönelik herhangi bir saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tutacağı neredeyse kesin" denildi.

KARADENİZ YAKINDAN İZLENECEK

Bakanlık, Karadeniz'de Rusya'nın faaliyetlerini yakından takip etmek amacıyla istihbarat, gözetleme ve keşif kabiliyetlerinin devreye sokulduğunu duyurdu. Açıklamada, "Birleşik Krallık, Rusya'nın Karadeniz'deki faaliyetlerini izlemek üzere istihbarat, gözetleme ve keşif kabiliyetlerini devreye sokmuştur. Bu kabiliyetler, Rusya'nın sivil deniz taşımacılığına ya da altyapıya yönelik yeni saldırılarını tespit etmemize ve duyurmamıza yardımcı olacaktır" ifadelerine yer verildi.

CLEVERLY: RUSYA'NIN GİRİŞİMLERİNİ GÖRÜYORUZ

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, tüm dünyanın gelişmeleri takip ettiğini ve Rusya'nın girişimlerinin görüldüğünü belirterek, "Rusya'nın Karadeniz'de sivil gemileri hedef alması, Putin'in sivillerin yaşamlarını ve savunmasız insanlarının ihtiyaçlarını hiçe saydığını göstermektedir. Dünya izliyor ve Rusya'nın saldırıları için Ukrayna'yı suçlamaya yönelik alaycı girişimlerini görüyoruz. Biz ve müttefiklerimiz Putin'e ve onun Ukrayna'ya ve dolayısıyla dünyanın geri kalanına zarar verme girişimlerine karşı birlik içinde duruyoruz" dedi.