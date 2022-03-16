İngiltere: Rusya, kayıplar nedeniyle saldırılarda yavaşlayacak

İngiltere Savunma Bakanlığı, dün akşam itibariyle yayınladığı savunma istihbaratı raporunda, Rusya'nın Ukrayna'da askeri personel kaybı verdiği ve Ukrayna direnişi karşısında saldırı operasyonlarında yavaşlayacağı belirtildi.

Savunma Bakanlığı günlük istihbarat raporunda "Rusya, Ukrayna'daki personel kayıplarını desteklemek ve yerine koymak için giderek daha fazla ek birlik sağlamaya çalışıyor. Bu kayıpların bir sonucu olarak, Rusya'nın Ukrayna'nın sürekli direnişi karşısında saldırı operasyonları yürütmekte zorlanması muhtemeldir" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Dünya