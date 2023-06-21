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İngiltere, Rus uçaklarını NATO hava sahasından engelledi

İngiltere, Rus uçaklarını NATO hava sahasından engelledi

Dünya Haberleri

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF), Typhoon savaş uçaklarının, NATO hava sahasına yakın uçan Rus donanmasına ait Tu-134 ve 2 Su-27 avcı uçağını engellediğini açıkladı.

p>İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF), Typhoon savaş uçaklarının, NATO hava sahasına yakın uçan Rus donanmasına ait Tu-134 ve 2 Su-27 avcı uçağını engellediğini açıkladı.

RAF'tan yapılan açıklamada, RAF'ın Estonya'da konuşlandırılmış 140 Expeditionary Air Wings (EAW) birimine ait Typhoon savaş uçaklarının, NATO hava sahasına yakın uçan Rus donanmasına ait Tu-134 ve 2 Su-27 avcı uçağını engellediği belirtildi.Açıklamada, "Rus uçağı, bölgesel hava sahası kontrol kurumlarıyla bağlantı kurmayarak uluslararası normlara uymadı" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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