İngiltere, Refah Sınır Kapısı'ndan yaralılara geçişlere izin verecek

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Refah Sınır Kapısı'ndan öncelik yaralılara verilmek üzere kontrollü ve zaman sınırlı geçişlere izin verileceğini açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Refah Sınır Kapısı'dan öncelik yaralılara verilmek üzere kontrollü ve zaman sınırlı geçişlere izin verileceğini açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın bugünkü açıklamasında "Refah sınır kapısının açılabilmesi ve tüm İngiliz vatandaşlarının Gazze'den ayrılabilmesi için hükümetin her kademesinde çalışıyoruz.

Anladığımız kadarıyla geçiş, belirli yabancı uyruklu grupların ve ağır yaralıların ayrılmasına izin vermek üzere kontrollü ve zaman sınırlı sürelerle açık olacak.

Dolayısıyla İngiliz vatandaşlarının Gazze'den ayrılışının önümüzdeki günlerde aşamalı olarak gerçekleşmesi muhtemeldir" ifadelerini kullandı.