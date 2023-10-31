İngiltere Polisi Hamas Posterlerini İndirdi

İngiltere polis teşkilatı, Hamas'ın elinde bulunan İsrailli esirlerin posterlerini indiren iki polis hakkında açıklama yaptı. Polislerin iyi niyetle gerginliği tırmandırmamak için bu adımı attığı belirtildi.

İngiltere polis teşkilatı (MET), iki polisin Hamas'ın elinde bulunan İsrailli esirlerin posterini indirdiğine dair gelen şikayetler üzerine açıklama yaptı. MET, iki polisin iyi niyetle gerginliği tırmandırmamak için posterleri indirdiğini belirtti.

MET polis teşkilatı, dün yaptığı açıklamada iki İngiliz polisinin 28 Ekim Cumartesi günü bir dükkanın kepenklerinden Hamas'ın elinde tuttuğu İsrailli esirlerin posterlerini indirdiğine dair şikayet aldıklarını belirtti. MET, posterlerin kepenklere dükkanla ilişkili bir kişinin sosyal medyada İsrail ile Hamas arasındaki çatışma hakkında 'yaptığı yoruma' karşılık asıldığına inanan ihbarlar aldıklarını belirtip "Bu yorumların çıktılarının da posterlerin yanına asılmış olabileceği anlaşılıyor. Posterleri bize bildiren her iki kişi de bunun, zaten gergin olan durumu daha da tırmandıracağından endişeliydi.

Mağazaya giden polisler, iyi niyetle bu tür olayların tırmanmasını önlemek amacıyla posterleri kaldırdı" açıklamasını yaptı.

'MAKUL ADIMLARI ATMA SORUMLULUĞUMUZ VAR'

Hiç kimsenin protesto hakkını sınırlamak veya kaçırılanların kötü durumu ile ailelerinin üzerindeki korkunç etkisi konusunda farkındalık yaratmak gibi bir niyetleri olmadığını vurgulayan MET, "Ancak sorunların tırmanmasını durdurmak ve toplumdaki gerilimin daha fazla artmasını önlemek için makul adımları atma sorumluluğumuz var. Bu olayda polislerin yapmaya çalıştığı şey buydu" dedi.