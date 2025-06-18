İngiltere Orta Doğu'ya Ek Jet Gönderdi

İNGİLTERE Savunma Bakanı John Healey, Orta Doğu'ya ilave Kraliyet Hava Kuvvetleri jeti konuşlandırdıklarını duyurdu.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü'nde (RUSI) düzenlenen bir konferansta gündeme ilişkin açıklamada bulundu. Healey, " İran'dan gelebilecek herhangi bir tehditten" daha iyi korunmak için Orta Doğu'ya ilave Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) jeti konuşlandırdıklarını bildirdi.

İngiliz savaş uçaklarının Orta Doğu'ya ulaşmaya başladığını belirten Healey, ilerleyen günlerde daha fazla uçağın da gönderileceğini kaydetti. Healey, jetlerin 'personeli korumak, ortaklara güven vermek ve acil gerilimi azaltma ihtiyacını pekiştirmek' amacıyla operasyonel bir yanıt olarak gönderildiğini aktardı.