İngiltere'nin 'yeni iltica yasasına' eleştiriler artıyor

İngiltere parlamentosu tarafından kabul edilen yeni Vatandaşlık ve Sınırlar Yasası, sivil toplum kuruluşu İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) eleştirilerinin hedefinde yer aldı. Yasa ile İngiltere, sığınmacıları birer suçlu olarak varsayabilecek, ülkeye bot veya kamyon arkasında kaçak gelenlere 4 yıla kadar hapis isteyebilecek.

HRW yaptığı açıklamada, yeni yasanın İngiliz hükümetine kişileri bilgilendirmeden vatandaşlıktan çıkarmayı kolaylaştırdığı belirtildi. Bir diğer eleştiri ise, ülkeye 'botla veya kamyonla kaçak gelen' sığınmacıların birer suçlu olarak görülebileceği ve 4 yıla kadar hapis cezası verebileceği oldu. Yasayla birlikte yetkililer, botla gelenleri denize geri gönderme olarak bilinen 'geri itme' uygulamasını yapacağı ya da Rwanda Mutabakat Zaptı ile denizaşırı yerlere gönderebilecek.

Avrupa'da faaliyet gösteren bazı basın kuruluşlarının ortak yürüttüğü araştırma sonucunda; Avrupa Birliği Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı olan Frontex'in, Ege Denizi'nde Yunanlı yetkililer tarafından düzensiz göçmenlere yönelik yapılan geri itme ve denizde terk etme vakalarına dahil olduğu iddia edildi. Bu iddialar doğrultusunda Frontex'in İcra Direktörü Fabrice Leggeri'nin görevinden istifa etti ileri sürüldü. Frontex dün yaptığı açıklamada Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Ofisi'nin (OLAF) İcra Direktörü Leggeri dahil '3' Frontex çalışına karşı yürüttüğü soruşturma ışığında Leggeri'nin istifa ettiğini belirtti.

Demirören Haber Ajansı / Dünya