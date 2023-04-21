İngiltere'nin yeni Adalet Bakanı Alex Chalk oldu
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İngiltere Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Dominic Raab'ın bugün istifa etmesinin ardından Devlet Bakanı Alex Chalk, yeni Adalet Bakanı oldu.
İngiltere Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Dominic Raab'ın bugün istifa etmesinin ardından Devlet Bakanı Alex Chalk, yeni Adalet Bakanı oldu.
İngiltere'de çalışanlara kötü muamele ettiğine dair soruşturma raporunun yayınlanmasıyla bugün istifa eden Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Dominic Raab'ın yerine, Alex Chalk'ın yeni Adalet Bakanı olduğu açıklandı. Milletvekili Alex Chalk daha önce İngiltere Savunma Bakanlığı'nda Devlet Bakanlığı göevini yürütmekteydi.İNGİLTERE HÜKÜMETİNDEKİ İSTİFALARİngiltere eski Başbakanı Boris Johnson, liderliğine olan güvenin kaybolduğunu belirterek Eylül 2022'de Başbakanlık görevinden istifa etmiş, mensup olduğu iktidardaki Muhafazakar Parti içi yapılan seçimlerde Dışişleri Bakanlığı'nı yürüten Liz Truss, Başbakan olarak seçilmişti. Ancak 6 Eylül'de göreve gelen Liz Truss, vergi indirimleri sebebiyle sert eleştiriler sonrasında 6 haftadır yürttüğü Başbakanlık görevinden 25 Ekim'de istifa etmişti. Rishi Sunak, İngiltere Başbakanı olarak Ekim 2022'de göreve başladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya