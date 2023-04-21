İngiltere'nin yeni Adalet Bakanı Alex Chalk oldu

İngiltere Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Dominic Raab'ın bugün istifa etmesinin ardından Devlet Bakanı Alex Chalk, yeni Adalet Bakanı oldu.

İngiltere Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Dominic Raab'ın bugün istifa etmesinin ardından Devlet Bakanı Alex Chalk, yeni Adalet Bakanı oldu.

İngiltere'de çalışanlara kötü muamele ettiğine dair soruşturma raporunun yayınlanmasıyla bugün istifa eden Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Dominic Raab'ın yerine, Alex Chalk'ın yeni Adalet Bakanı olduğu açıklandı. Milletvekili Alex Chalk daha önce İngiltere Savunma Bakanlığı'nda Devlet Bakanlığı göevini yürütmekteydi.