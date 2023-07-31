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İngiltere, Nijer'deki Askeri Darbeyi Kınadı ve Yardımları Askıya Aldı

Dünya Haberleri

İngiltere, Nijer'de gerçekleşen askeri darbeyi kınayarak Batı Afrika ülkesine uzun vadeli kalkınma yardımını askıya alacağını açıkladı. Nijer halkı için insani yardımlar ise devam edecek.

LONDRA, 31 Temmuz (Xinhua) -- İngiltere, Nijer'de geçtiğimiz günlerde gerçekleşen askeri darbeyi kınayarak Batı Afrika ülkesine uzun vadeli kalkınma yardımını askıya alacağını açıkladı.

İngiliz hükümetince Pazar günü yapılan açıklamada İngiltere'nin, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) tarafından Pazar günü açıklanan acil siyasi ve ekonomik tedbirleri bütünüyle desteklediği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, "Bununla birlikte Nijer halkı için kritik öneme sahip insani yardımları sağlamaya devam edeceğiz" denildi.

Nijer Savunma ve Güvenlik Güçleri Çarşamba günü yaptığı açıklamada ülkedeki askerlerin seçilmiş cumhurbaşkanını devirdiğini bildirmişti. 15 ülkeden oluşan bölgesel bir topluluk olan ECOWAS, Pazar günü Nijer'in darbeye karışan askeri liderlerine yaptırım uygulama kararı almıştı.¦

Kaynak: Xinhua / Dünya

Batı Afrika England Nijer Dünya Haberler

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