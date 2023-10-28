İngiltere merkezli insan hakları kuruluşlarından Gazze'de acil ateşkes çağrısı

İngiltere merkezli çok sayıda insan hakları ve yardım kuruluşu, hükümetten Gazze'de acil ateşkes çağrılarını desteklemesi talebinde bulundu. Gazze'deki insani durumun kötüleştiği vurgulandı.

İngiltere merkezli çok sayıda insan hakları ve yardım kuruluşu, hükümetten "derhal Gazze'de acil ateşkes çağrılarını desteklemesi" talebinde bulundu.

"Filistinliler İçin Tıbbi Yardım (MAP)" ve "Islamic Relief UK (İslami Yardım İngiltere)"nin de aralarında bulunduğu 10 yardım ve insan hakları kuruluşunca yapılan ortak yazılı açıklamada, Gazze'deki insani durumun giderek kötüleştiğine işaret edildi.

Açıklamada, Gazze'de insani yardımlara engelsiz erişim ve İsrail'in kuşatmasının kaldırılması konusunda acil ateşkesin gerekliliğine dikkati çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenle hükümetten acilen ateşkes çağrısında bulunmasını, insani yardımlara engelsiz erişim sağlamasını ve Gazze üzerindeki kuşatmayı kaldırmasını talep ediyoruz. Bu eylemler, tek başına İngiltere'nin Filistin halkına karşı asgari yükümlülüklerinin, gerçek barış ve adaletin gereklerinin çok altında olsa da yine de oldukça önemli ve acil ilk adımdır."

Gazze'de son durum

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.