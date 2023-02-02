İngiltere Merkez Bankası faiz oranını son 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4'e yükseltti

İngiltere Merkez Bankası 50 baz puanlık artışla faiz oranını yüzde 4'e yükseltti. Bu, son 14 yılın en yüksek oranı.

Aralık 2022'de de faizde artışa gidilmiş ve yüzde 3,5 olarak açıklanmıştı.

Ondan önce de Kasım ayında Merkez Bankası son 33 yılın en büyük artırımına giderek faizi 75 baz puan yükseltmiş ve yüzde 2,25'ten son 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3'e çıkarmıştı.

Banka'nın para politikası kurulu, faiz oranı politikasını belirlemek için yılda sekiz kez toplanıyor.

Banka'nın üç ayda bir hazırlanan Para Politikası Raporu da bugün yayımlandı.

Analistler faiz oranının bu yılın yaz aylarında yüzde 4,5 seviyesinde zirve yapmasını ve daha sonra düşmesini öngörüyor.

Kurumun faizi artırma kararı, yükselen enflasyona karşı aldığı bir önlem.

Enflasyonu yüzde 2 seviyesinde tutma hedefi nedeniyle Merkez Bankası faiz oranlarını yükseltmek için baskı altında.

Ancak şu anda yüzde 10,5 seviyesinde seyreden enflasyon bu hedefin beş kat üstünde.

İngiltere'de enflasyon geçen yıl yüzde 11'e ulaşarak son 40 yılın rekorunu kırmıştı.

Merkez Bankası da bu artışın karşısında faiz oranını, Aralık 2021'deki yüzde 0,25 seviyesinden Aralık 2022'ye kadar kademe kademe yüzde 3,5'e kadar yükseltti.

Ancak ekonomiyi yavaşlatmak istemeyen Merkez Bankası'nın işlemlerinde dikkatli olması gerekiyor.

Yükselen faiz oranları İngiltere'de en çok yeni ev sahibi olmak için borçlanan kişileri etkiliyor.

Çok sayıda kişinin ödemelerinde geciktiği veya ev almaktan vazgeçmek zorunda kaldığı belirtiliyor.