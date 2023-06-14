İngiltere liderliğindeki Ortak Sefer Gücü, Ukrayna'ya hava savunma ekipmanı bağışlayacak

LONDRA/KOPENHAG, 14 Haziran (Xinhua) -- İngiltere liderliğindeki Ortak Sefer Gücü (JEF), Ukrayna'ya 92 milyon pound (116 milyon ABD doları) değerinde hava savunma ekipmanı bağışlama konusunda anlaştı.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından Salı günü yapılan basın açıklamasına göre, son hava savunma ekipmanı paketi Ukrayna için Uluslararası Fon (IFU) aracılığıyla satın alınan silah ve teçhizattan oluşacak.

Danimarka Savunma Bakan Yardımcısı Troels Lund Poulsen ise basın açıklamasında, bu bağışın IFU aracılığıyla yapılmasının, bağışçı ülkelerin savunma sanayilerinden büyük alım projelerinde güçlerini birleştirmelerine olanak sağladığını söyledi. Poulsen, "Bu, kendi askeri stoklarımızın gereksiz yere zorlanmasını önlüyor" yorumunda bulundu.

2022'nin Ağustos ayında "Kopenhag Ukrayna Konferansı"nın ardından kurulan IFU, Ukrayna'ya askeri teçhizat ve yardım sağlamak üzere mali katkıları idare etmekte kullanılıyor.

10 Avrupa ülkesinden oluşan bir koalisyon olan Ortak Sefer Gücü'nün üyeleri arasında İngiltere, Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya, İzlanda, Hollanda, Estonya, Letonya ve Litvanya bulunuyor.