İngiltere, Libya'ya sel felaketi yardımı için hazır

İngiltere Dışişleri Bakanı James Clevery, sel felaketinden etkilenen Libya'ya yardım sağlamaya hazır olduklarını belirterek, Libya halkına desteği acilen değerlendirmek üzere Libyalı yetkililer ve Birleşmiş Milletler (BM) ile temas halinde olduklarını bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Clevery, sel felaketinden etkilenen Libya'ya yardım sağlamaya hazır olduklarını belirterek, Libya halkına desteği acilen değerlendirmek üzere Libyalı yetkililer ve Birleşmiş Milletler (BM) ile temas halinde olduklarını bildirdi.

Cleverly, yaptığı yazılı açıklamada, düşüncelerinin Libya'nın doğusunda meydana gelen sel felaketinden etkilenenlerle olduğunu ifade ederek, İngiltere'nin yardım sağlamaya hazır olduğunu kaydetti.

Bakan Cleverly, "Bu trajik dönemde Libya halkına nasıl destek sağlayabileceğimizi acilen değerlendirmek üzere Libyalı yetkililer ve BM ile temas halindeyiz." ifadesini kullandı.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından atanan hükümetin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık el-Harraz, ülkenin doğusunu etkisi altına alan sel felaketinde yalnızca Derne'de ölenlerin sayısının 5 bin 200 kişiye ulaştığını söylemişti.

Libya Kızılayı Sözcüsü Tevfik Şükri, sel felaketi nedeniyle yerinden olan aile sayısını 20 bin olarak tahmin ettiklerini kaydetmişti.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle dün ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğu ifade edilmişti.