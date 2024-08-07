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İngiltere Kraliyet Darphanesi Elektronik Atıkları Altına Dönüştürüyor

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İngiltere Kraliyet Darphanesi, eski devre kartlarından değerli metalleri çıkararak altına dönüştürmek için yeni bir fabrika kurduğunu duyurdu. Fabrika, yenilikçi teknoloji kullanarak e-atıklardan altın çıkarıyor ve sürdürülebilir bir çözüm sunuyor.

İngiltere Kraliyet Darphanesi ( Royal Mint) elektronik atıkları işleyerek altına dönüştüreceklerini duyurdu. Darphane, eski devre kartlarından değerli metalleri çıkararak altına dönüştürmek için yeni bir fabrika kurduğunu açıkladı.

Royal Mint'den yapılan açıklamada, "Güney Galler'deki tesisinde bulunan 3 bin 700 metrekarelik tesis, Kanadalı teknoloji şirketi Excir'in dünyada ilk kez patentli kimyasını kullanarak, televizyonlar, dizüstü bilgisayarlar ve cep telefonları gibi günlük eşyalarda bulunan baskılı devre kartlarından (PCB'ler) dakikalar içinde altın çıkarıyor. Excir'in kimyası oda sıcaklığında çalışarak, altın geri kazanımında daha enerji verimli ve uygun maliyetli bir yöntem yaratıyor. Fabrika, yenilikçi teknolojiyi ilk kez laboratuvardan endüstriyel seviyeye taşıdı ve her yıl e-atıklardan 4 bin tona kadar PCB işleme kapasitesine sahip. İngiltere'nin en eski şirketine yüksek kaliteli 999,9 saflıkta altını 'işlemek' için yeni ve daha sürdürülebilir bir yol sağlıyor. Geri kazanılan altın halihazırda Royal Mint'in 886 adlı lüks mücevher koleksiyonunda kullanılıyor.Birleşmiş Milletler'in Küresel E-atık İzleme'sine göre, dünya çapında e-atık üretimi her yıl 2,6 milyon ton artıyor. 2022'de rekor seviyede 62 milyon ton e-atık üretildi ve bu 2010'dan bu yana yüzde 82'lik bir artış anlamına geliyor. Yeni fabrika, bu büyüyen çevresel zorluğa daha sürdürülebilir bir çözüm sunuyor. Değerli sonlu kaynakların geri kazanılmasını ve diğer malzemelerin ileri işleme için uygun şekilde işlenmesini sağlamak için tasarlandı" denildi.

Royal Mint İcra Kurulu Başkanı Anne Jessopp fabrikayla ilgili olarak, "Royal Mint geleceğe doğru dönüşüyor ve Değerli Metaller Geri Kazanım fabrikamızın açılışı yolculuğumuzda önemli bir adım teşkil ediyor. Sadece gelecek nesiller için sınırlı sayıda değerli metali korumakla kalmıyoruz, aynı zamanda çalışanlarımız için yeni işler ve yeni beceri kazandırma fırsatları yaratarak Kraliyet Darphanesi'nin ünlü uzman işçiliğini de koruyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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