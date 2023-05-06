İngiltere Kralı 3. Charles taç giyme törenine hazırlanıyor
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İngiltere Kralı 3. Charles ve eşi Kraliçe Camilla, bugün Westminister Abbey Kilisesi'nde taç giyme töreni yapacaklar. Törene 203 ülkeden uluslararası temsilciler, topluluk ve hayır kurumundan misafirler katılacak.
İngiltere Kralı 3. Charles ve eşi Kraliçe Camilla, bugün başkent Londra'da bulunan Westminister Abbey Kilisesi'nde yerel saat ile 11.00'de kraliyet ailesinin üyeleri, yaklaşık 100 devlet başkanı da dahil olmak üzere 203 ülkeden uluslararası temsilciler, topluluk ve hayır kurumundan misafirlerin huzurunda taç giymesi bekleniyor.
Buckingham Sarayı'ndan programla ilgili yapılan açıklamaya göre, İngiltere'de kökleri 9. Yüzyıla dayanan bir dizi ritüel sonrasında taç giymesi beklenen Kral Charles'ın yanı sıra Kraliçe Camilla da taç giyeceği belirtildi. Bugünkü törenin, 1066'dan itibaren Westminister Abbey Kilisesi'nde yapılan taç giyme törenlerinin 39'uncusu olacağı vurgulandı.Törenin özetle kralın tanınması, yemin edilmesi, kutsama, tören kıyafetlerinin giydirilmesi, taç giyme, tahta çıkma ve saygı duruşu bölümlerinden oluşacağı belirtildi. Kral Charles törende Charles I'in idamından sonra 1649'da eritilen ortaçağ tacının yerine 1661'de II. Charles'ın taç giyme töreni için yapılan St Edwards tacını giyeceği kaydedildi. Kraliçe Camilla'nın ise Charles'ın büyük annesi Kraliçe Mary'nin tacını giyeceği ifade edildi.