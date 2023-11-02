İngiltere Kralı 3. Charles, Kenya'da askeri tatbikatı izledi

İngiltere Kralı 3. Charles, resmi ziyarette bulunduğu Kenya'da İngiliz ordusunca eğitilen askerlerin tatbikatını seyretti. Kral Charles, Kenyalı askerlerin aileleriyle bir araya geldi ve Kenyalı direnişçi lider Dedan Kimathi'nin ailesiyle görüştü.

İngiltere Kralı 3. Charles, resmi ziyarette bulunduğu Kenya'da İngiliz ordusunca eğitilen askerlerin tatbikatını seyretti.

Yerel basındaki habere göre, 3. Charles, Kenya ziyareti kapsamında Mombasa'da temaslarda bulundu.

Kral 3. Charles, İngiliz ordusunca eğitilen Kenyalı özel birliklerin Mombasa'da düzenlediği askeri tatbikatı izledi.

Tatbikat sırasında Kenya Devlet Başkanı William Ruto'nun da eşlik ettiği Kral Charles, Kenyalı askerlerin aileleriyle bir araya geldi.

Ziyareti kapsamında İngiliz sömürgeciliğine başkaldırdığı için idam edilen Kenyalı direnişçi lider Dedan Kimathi'nin ailesiyle görüşen Kral 3. Charles, İkinci Dünya Savaşı'nda İngilizlerin yanında savaşta yer alanların defnedildiği mezarlığa çelenk bırakmıştı.

Kral 3. Charles, salı günkü açıklamasında, "Geçmişte yapılan yanlışlar en büyük üzüntülerin ve en derin pişmanlıkların sebebidir." ifadesini kullanmıştı.

Charles, İngiltere'nin sömürgesi döneminde ülkede gerçekleşen suç ve eylemler için birçok Kenyalının beklediği "özür" konusuna değinmemişti.

İngilizlere karşı özgürlük mücadelesi

Kenya'nın 1800'lü yılların sonuna doğru İngilizler tarafından işgal edilmesi ülke halkının kaderini değiştirmişti.

İngiliz sömürge yönetiminin uygulamalarına karşı çıkarak 1950'de başkaldıran "Mau Mau" hareketi Kenya'nın bağımsızlığına büyük katkı sağlamıştı.

İngiliz resmi rakamlarına göre, Kenya'da 1952-1956 döneminde Mau Mau hareketi sırasında 11 bin 505 direnişçi öldürülmüş, onlara destek veren çoğunluğu sivil 5 binden fazla kişi de tutuklanmıştı.