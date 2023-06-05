İngiltere Kralı 3. Charles, Hindistan'da meydana gelen kaza sonrası baş sağlığı mesajı yayınladı

İngiltere Kralı 3. Charles, Hindistan'da meydana gelen ve 294 kişinin yaşamını yitirdiği kaza sonrası baş sağlığı mesajı yayınladı. Kraliyet Ailesi'nden yapılan ve Kral 3. Charles'ın ifadelerine yer verilen açıklamada, 'Eşim ve ben Balasore yakınlarında meydana gelen böylesine korkunç bir kaza haberi karşısında büyük bir şok ve üzüntü yaşadık. Trajik bir şekilde hayatını kaybedenlerin ailelerine mümkün olan en derin taziyelerimizi ifade etmek isterim. Hindistan'ın ve Hindistan halkının kalbimizde ne kadar özel bir yere sahip olduğunu bildiğinizi umuyorum. Özellikle 1980 yılında Odisha'yı ziyaret ettiğim ve bu vesileyle bazı insanlarla tanıştığım güzel anılarım var' denildi.