İngiltere Kralı 3. Charles, Fransa'ya resmi ziyaret gerçekleştiriyor

İngiltere Kralı 3. Charles, tahta çıktıktan sonra ilk kez Fransa'ya resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Kral ve eşi Paris'e gelerek Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşecek ve çeşitli etkinliklere katılacak.

İngiltere Kralı 3. Charles, tahta çıktıktan sonra ilk kez Fransa'ya resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

Devlet ziyareti çerçevesinde eşi Kraliçe Camilla ile Fransa'nın başkenti Paris'e gelen Kral 3. Charles'ı, Orly Havalimanı'nda, Fransa Başbakanı Elisabeth Borne karşıladı.

Kral 3. Charles ve eşi Camilla, Paris'in en ünlü caddesi Şanzelize'de bulunan Zafer Takı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eşi Brigitte Macron ve Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu tarafından karşılandı.

İki ülkenin milli marşları okunurken, Kral 3. Charles ve Macron "meçhul askerin mezarına" çelenk bıraktı.

Kral 3. Charles, Macron ile birlikte, kendisi için Şanzelize Caddesi'nde düzenlenen askeri törene katılan askerler ve davetlilerle tokalaşıp ayaküstü sohbet etti.

Töreni izlemeye gelenler, güvenlik önlemleri alınan Şanzelize Caddesi'nde ayrılan bölümlerde yer aldı.

Törenin ardından ikili görüşme için Kral 3. Charles ve Macron, aynı araçla Elysee Sarayı'na geçti.

İngiltere Kralı ve Fransa Cumhurbaşkanı, ikili görüşmede iklim, biyoçeşitlilik, yapay zeka konularının yanı sıra Sahel ve Ukrayna'daki durumu ele alacak.

Görüşmenin ardından Kral 3. Charles, Macron'un kendisi için Versay Sarayı'nda vereceği resmi akşam yemeğine katılacak.

Kral 3. Charles, 3 günlük Fransa ziyareti kapsamında, yarın Fransız Parlamentosunun üst kanadı olan Senato'ya hitap edecek ve ardından da restorasyon çalışmaları devam eden Notre Dame Katedrali'ni ziyaret edecek.

İngiltere Kralı 3. Charles, 22 Eylül'de ülkenin güneyindeki Bordo kentine geçecek, oradaki Fransız ve İngiliz askerleriyle bir araya gelecek.

Kral 3. Charles'ın 26-29 Mart'ta Fransa'nın farklı kentlerine gerçekleştirmeyi planladığı ziyaret, o dönem ülkede yoğunlaşan protestolar sebebiyle ertelenmişti.

Kral 3. Charles, tahta çıkmadan önce Fransa'yı en son 2019'da ziyaret etmişti.