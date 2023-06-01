İngiltere Kralı 3. Charles, Buckingham Sarayı'ndaki Havuzun Sıcaklığını Düşürdü

İklim ve çevre konularına yönelik kampanyalara verdiği destekle bilinen İngiltere Kralı 3. Charles'ın, enerji tüketimini azaltmak amacıyla Buckingham Sarayı'ndaki yüzme havuzunun sıcaklığını düşürdüğü iddia edildi.

Times gazetesinde yer alan haberde, Kral Charles'ın tahta geçtikten sonra başkent Londra'daki Buckingham Sarayı'nda bulunan havuzun ısısını düşürdüğü ve bu nedenle havuzu kullanan bazı saray çalışanlarının üşüdüğü öne sürüldü.

Haberde, Buckingham Sarayı'ndan bir kaynağın, "Havuzu kullanan birkaç kişi suyun sıcaklığının düştüğünü ve eskisinden biraz daha soğuk olduğunu fark etti. Onlara bizzat Kral'ın ısıtmayı azalttığı söylendi." dediği bildirildi.

Bir başka kaynağın ise "Kral Charles dışarıda hava nasıl olursa olsun bir odayı neden oda sıcaklığının üzerinde ısıtmak istediğinizi de bilmek istiyor. Bunu israf olarak görüyor." ifadelerine yer verildi.

Gazetenin haberinde, Kral Charles'ın soğuk koşullarda yaşamaktan ve çalışmaktan hoşlandığı belirtildi.

Saraydaki ışıkları da düzenli olarak kontrol ediyor

Öte yandan, çalışanların, Kral Charles'ın sarayda kullanılmayan odalarda ışıkların açık kalıp kalmadığını kontrol ettiğini gözlemledikleri ve Kral'ın kışın bile pencerelerini açık tutmasıyla bilindiği kaydedildi.

Haberde, Buckingham Sarayı'nın konuya ilişkin yorum yapmayı reddettiği bildirildi.