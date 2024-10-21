Üye Girişi
Haberler
BBC

İngiltere Kralı 3. Charles, Avustralya'da Protesto ile Karşılaştı

İngiltere Kralı 3. Charles, Avustralya'da Protesto ile Karşılaştı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Kralı 3. Charles, Avustralya ziyaretinin ikinci gününde parlamentodaki konuşmasının ardından bağımsız senatör Lidia Thorpe tarafından 'Benim kralım değilsin' şeklinde bir protestoya maruz kaldı. Thorpe, soykırım iddialarında bulunarak Kral'a tepki gösterdi.

İngiltere Kralı 3. Charles, resmi Avustralya ziyaretinin ikinci gününde parlamentodaki konuşmasının hemen ardından bağımsız bir senatörün “Benim kralım değilsin" protestosuyla karşılaştı.

Lidia Thorpe, başkent Canberra'daki töreni yaklaşık bir dakika boyunca bağırarak böldü ve ardından güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.

Kral, sahnede Kraliçe Camilla'nın yanına oturmak için kürsüden yeni ayrılmıştı ki, Thorpe parlamentonun arkasından öne doğru yürüyerek bağırmaya başladı.

“Halkına soykırım yapıldığını” söyledikten sonra, "Burası senin toprağın değil, sen benim kralım değilsin" diye bağırdı.

Tören daha sonra olayla ilgili herhangi bir atıfta bulunulmadan sona erdi ve İngiltere Kralı ve Kraliçesi, binanın dışında kendilerini bekleyen halkla buluşmak için dışarı çıktı.

Avustralya, Kral'ın devlet başkanı olarak görev yaptığı bir Milletler Topluluğu ülkesi.

Avustralya yerlisi bağımsız bir senatör olan Thorpe, uzun zamandır hükümet ile yerliler arasında bir anlaşma yapılması için çaba gösteriyor.

Avustralya, böyle bir anlaşmaya sahip olmayan tek eski İngiliz kolonisi ve birçok yerli egemenliklerini veya topraklarını hiçbir zaman İngiltere Kraliyet’ine devretmediklerini vurguluyor.

BBC

Uluslararası İlişkiler Avustralya Politika Dünya

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

 Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu

Teröristbaşının ölümü sonrası yeniden gündeme geldi

 Bebek katilleri tarafından tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı

Bebek katilleri tarafından tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı
Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!

Altın tüm rekorları geride bıraktı!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Fırat kimdir? Hande Fırat kaç yaşında, nereli? Masterchef 21 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? CANLI ALTIN KURU | 21 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Fetullah Gülen nereye defnedilecek? Mustafa Kemal Zengin hangi hastanenin sahibi? (Yenidoğan Çetesi) DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ MESAJLARI | 21 Ekim ne günü? Dünya Gazeteciler Günü sözleri! Oktay Ertuğrul kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Oktay Ertuğrul kaç yaşında, nereli? Oktay Ertuğrul biyografisi! SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA: Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? (21 Ekim) Umut Akyürek kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Umut Akyürek kaç yaşında, nereli? Umut Akyürek biyografisi! 21 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 21 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Fırat Sarı kimdir? Fırat Sarı kaç yaşında, nereli? (Yenidoğan Çetesi lideri)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.