İngiltere Kilisesi Başpiskoposu Justin Welby İstifa Etti

İNGİLTERE Kilisesi'nin Başpiskoposu Justin Welby, 100'ün üzerinde çocuğu şiddet ve istismara maruz bırakan avukat John Smyth QC'nin yaptıklarına göz yumduğu iddiaları sonrası istifa ettiğini duyurdu.

Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, İngiltere Kilisesi ile ilişkilendirilen ve çok sayıda çocuğa istismarda bulunan John Smyth ile ilgili yayımlanan raporun ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. Raporda yer alan bilgilere göre, 68 yaşındaki Welby'nin 2013 yılında Smyth'in istismarını polise bildirmesi gerektiği ancak bunu yapmadığı ifade edildi.

Başpiskopos Welby, açıklamasında, "Kişisel ve kurumsal sorumluluğu kabul etmek çok açık ki, gereklidir" diyerek, istifa kararını "İngiltere Kilisesi'nin çıkarları doğrultusunda" aldığını belirtti. Başpiskopos'un istifa çağrıları, raporun yayımlanmasının ardından giderek arttı. Kilise'nin parlamentosu olan Genel Sinod'un bir üyesi, "Anlamlı bir değişim için bu kadar uzun süre beklenmesi üzücü" dedi.

Yayımlanan bağımsız rapor, 2013'ten itibaren İngiltere Kilisesi'nin en yüksek seviyelerinde, 1970'ler ve 1980'lerdeki istismar hakkında bilgi sahibi olduğunu ve birden fazla fırsatın istismar hakkında polise bildirimde bulunmak için kaçırıldığını bildirdi. Bir istismar mağduru, başpiskopos ve Kilise'yi 'olayı örtbas' yapmakla suçladı.

Smyth, hem bir avukat hem de genç kişiler için yaz kampları düzenleyen bir vaiz olarak tanınıyordu. Raporda, Smyth'in, 1970'ler ve 1980'lerde, yaz kamplarında tanıştığı 30'a yakın erkek çocuğuna 'açıkça cinsel amaçlı eylemler' uyguladığı belirtildi. 1980'lerde Zimbabve ve Güney Afrika'ya taşınan Smyth'in, burada 13-17 yaş arasındaki 85 ila 100 arası başka çocukları da istismar ettiği öne sürülüyor. Başpiskopos Welby, istifa kararını alırken, Kilise'nin geçmişteki 'güvenlik hataları' için 'derin bir utanç duyduğunu' ifade etti ve Kilise'nin daha güvenli bir ortam oluşturmak adına köklü değişiklikler yapma taahhüdünde bulundu.

Başbakan Keir Starmer'ın sözcüsü, Welby'nin kararına saygı duyduklarını ve düşüncelerinin öncelikle tüm mağdurlarla olduğunu belirtti. Welby, 2013 yılında Canterbury Başpiskoposu olarak göreve başlamadan önce, Coventry Katedrali'nde Kanon, Liverpool Dekanı ve Durham Piskoposu olarak görev yaptı.