Üye Girişi
Haberler

İngiltere, İsveç'e seyahat eden vatandaşlarını terör saldırıları konusunda uyardı

Dünya Haberleri

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İsveç'e seyahat eden vatandaşlarını muhtemel terör saldırıları konusunda uyarıda bulundu. İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif saldırıların ardından İngiltere, İsveç'e seyahat eden vatandaşlarını 'terör saldırısı' konusunda uyardı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsveç makamlarının planlanan bazı saldırıları başarıyla engellediğini ve tutuklamalar yaptığı belirtilerek, İngilizlerden tetikte olmaları istendi. Açıklamada, teröristlerin yabancılar tarafından ziyaret edilen yerlere saldırı düzenlemesinin çok muhtemel olduğu aktarıldı. Öte yandan, ABD'de İsveç'e yönelik seyahat uyarısı yayınlayarak, terör saldırısı uyarısında bulunmuştu. - LONDRA

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İsveç'e seyahat eden vatandaşlarını muhtemel terör saldırıları konusunda uyarıda bulundu.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif saldırıların ardından İngiltere, İsveç'e seyahat eden vatandaşlarını "terör saldırısı" konusunda uyardı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsveç makamlarının planlanan bazı saldırıları başarıyla engellediğini ve tutuklamalar yaptığı belirtilerek, İngilizlerden tetikte olmaları istendi.

Açıklamada, teröristlerin yabancılar tarafından ziyaret edilen yerlere saldırı düzenlemesinin çok muhtemel olduğu aktarıldı.

Öte yandan, ABD'de İsveç'e yönelik seyahat uyarısı yayınlayarak, terör saldırısı uyarısında bulunmuştu. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Dışişleri Bakanlığı England İsveç Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title