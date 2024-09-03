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İngiltere, İsrail'e Silah İhracatını Askıya Aldı

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İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e verilen 30 silah ihracatı lisansının askıya alındığını duyurdu. Toplamda 350 lisansın bulunduğu belirtilirken, askıya alınan ürünler arasında savaş uçakları, helikopterler ve insansız hava araçları da yer alıyor.

DIŞİŞLERİ, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi, İsrail'e verilen 30 silah ihracatı lisansının askıya alındığını, verilen toplam lisansın ise 350 olduğunu açıkladı.

Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Hükümet, İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uygunluğunun gözden geçirilmesinin ardından, Gazze'deki askeri operasyonlarda kullanılmak üzere İsrail'e silah ihracatı lisanslarını askıya alma kararı aldı. Birleşik Krallık'ın sağlam ihracat lisansı kriterleri, ürünlerin Uluslararası İnsancıl Hukukun (UİH) ciddi şekilde ihlal edilmesi ya da ihlal edilmesinin kolaylaştırılması amacıyla kullanılması halinde hükümetin ihracat lisansı vermeyeceğini belirtmektedir. Bu askıya alma kararı Birleşik Krallık'ın İsrail'in güvenliğine yönelik kararlı desteğini değiştirmeyecek olup karar gözden geçirilmeye devam edilecektir" denildi.

350 LİSANSTAN 30'U ASKIYA ALINDI

Bakanlık, İsrail'e verilen 350 silah ihracatı lisansından 30'unun askıya alındığını belirterek, "Bu değerlendirmeler İsrail'in uyumu konusunda ciddi endişelere yol açmıştır ve hükümet bu 30 lisans kapsamında İsrail'e ihraç edilen ürünlerin ciddi UİH ihlallerinde kullanılabileceğine dair açık bir risk olduğu sonucuna varmıştır ve bu nedenle bugünden itibaren bazı ihracatları derhal askıya almaktadır. Bu karar, İngiliz bakanların İsrail'e Gazze'deki sivillere hayat kurtarıcı gıda ve tıbbi malzemelerin ulaştırılması ve tutuklulara daha iyi muamele ve erişim sağlanması için daha fazlasını yapması yönünde defalarca yaptıkları çağrıların ardından geldi" ifadeleri kullanıldı.

Askıya alınan ürünler arasında savaş uçakları, helikopterler ve insansız hava araçlarının da bulunduğu vurgulanarak, "Askıya alma, Gazze'deki mevcut çatışmalarda kullanılan ve İsrail'e verilen toplam 350 lisansa karşılık IDF'ye giden yaklaşık 30 ürün için geçerli olacak. Askıya alınan kalemler arasında savaş uçakları, helikopterler ve insansız hava araçları da dahil olmak üzere askeri uçaklarda kullanılan önemli parçaların yanı sıra Gazze'de kullanılabilecek yer hedeflemesini kolaylaştıran kalemler de yer almaktadır. Gazze'deki mevcut çatışmada askeri kullanım için olmadığını değerlendirdiğimiz ve bu nedenle askıya alınmasını gerektirmeyen bir dizi ihracat lisansı bulunmaktadır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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