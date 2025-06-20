İngiltere, İran'daki Büyükelçiliğindeki Personelini Geri Çekti

İngiltere, İran'daki Büyükelçiliğindeki Personelini Geri Çekti
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İngiltere, İran'daki güvenlik endişeleri nedeniyle büyükelçilikte görev yapan personelini geçici olarak geri çekme kararı aldı. Dışişleri Bakanlığı, uzaktan çalışmaya devam ettiklerini açıkladı.

İNGİLTERE, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışma sonrası bölgedeki güvenlik endişeleri nedeniyle İran'daki büyükelçilikte görev yapan İngiliz personelini geçici olarak geri çektiğini bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın güncel seyahat uyarısında, "İngiltere, ihtiyatlı bir önlem olarak personelini İran'dan geçici olarak geri çekti. Büyükelçiliğimiz uzaktan çalışmayı sürdürmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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