İngiltere ile Güney Kore, Kuzey Kore'ye karşı işbirliğini artıracak anlaşmayı imzaladı

İngiltere ile Güney Kore, ikili ilişkileri "küresel stratejik ortaklık" seviyesine çıkaracak ve Kuzey Kore'ye karşı işbirliğini artıracak Downing Sokağı Anlaşması'nı imzaladı. İki lider ve eşlerinin katıldığı akşam yemeğinde teknoloji, savunma ve güvenlik alanlarında İngiltere-Güney Kore işbirliğini artıracak anlaşma imzalandı.

İngiltere ile Güney Kore, ikili ilişkileri "küresel stratejik ortaklık" seviyesine çıkaracak ve Kuzey Kore'ye karşı işbirliğini artıracak Downing Sokağı Anlaşması'nı imzaladı.

İngiltere medyasında yer alan habere göre, Başbakan Rishi Sunak, resmi ziyaret kapsamında Londra'da bulunan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'u Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da ağırladı.

İki lider ve eşlerinin katıldığı akşam yemeğinde teknoloji, savunma ve güvenlik alanlarında İngiltere-Güney Kore işbirliğini artıracak Downing Sokağı Anlaşması imzalandı.

Kuzey Kore'nin oluşturduğu nükleer tehdide karşı işbirliğini de öngören anlaşmaya göre, iki ülke, ilişki seviyesini "küresel stratejik ortaklık" seviyesine çıkarırken anlaşmada, "Kore Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık, ilişkilerin kuruluşundan bu yana en yakın noktada." ifadesi yer aldı.

Rusya ile Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliğine ve silah alışverişine İngiltere ve Güney Kore'nin karşı olduğu da vurgulanan anlaşmada, Kuzey Kore'deki insan hakları ihlaline karşı farkındalık oluşturma çabalarında da iki ülkenin işbirliği yapacağı kaydedildi.

Askeri alanda sorumlu yapay zeka kullanımı konusunda da işbirliğinin güçlendirileceği belirtilen anlaşmada, serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi için çalışmaların da başlayacağı ifade edildi.

İki ülke, kritik madenler, yenilenebilir ve temiz enerji ve tedarik zinciri konusunda da çalışma grupları oluşturma konusunda anlaştı.

İngiltere, Güney Kore ile yaptığı anlaşmanın bir benzerini Japonya ve Singapur'la da imzalamıştı.

Devlet Başkanı Yoon'un ziyareti öncesinde Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada kritik teknolojik yeniliklere 4,5 milyon sterlinlik (yaklaşık 162 milyon lira) ortak araştırma fonu ayrılacağı açıklanmıştı.

Açıklamada, İngiltere'nin Güney Kore'de bulunan kurumların özellikle telefon, bilgisayar, araba ve sağlık teknolojileri gibi alanlardaki araştırma programlarına da 8,5 milyon sterlinlik (yaklaşık 306 milyon lira) yatırım yapacağı bilgisi de paylaşılmıştı.