İngiltere, Halistan hareketiyle mücadele için kaynak ayıracak

İngiltere, Halistan hareketiyle mücadele etmek için 95 bin sterlin değerinde kaynak ayırmaya karar verdi. İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hindistan Dışişleri Bakanı ile yapılan görüşmede bu kararın duyurulduğu belirtildi. Kaynak, aşırıcılıkla mücadele çalışmalarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

İngiltere'nin ülkedeki Halistan hareketi ile mücadele etmek için 95 bin sterlin (yaklaşık 3 milyon 300 bin TL) değerinde kaynak ayıracağı bildirildi.

Outlook India'nın haberine göre, İngiltere'nin Yeni Delhi Büyükelçiliği, G-20 Zirvesi için Hindistan'da bulunan İngiltere İçişleri Bakanlığında Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Tom Tugendhat'ın ziyareti hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Tugendhat'ın, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile yaptığı görüşmede ülkesinin "Halistan yanlısı aşırıcılık" ile mücadele etme kapasitesini artırmak için 95 bin sterlinlik ödenek ayrılacağını duyurduğu kaydedildi.

Tugendhat, iki ülke arasındaki "yaşayan köprünün" derin ve kalıcı dostluğu yansıttığını belirterek "Dünyanın en eski ve en büyük demokrasileri olarak, dünyayı daha güvenli ve müreffeh bir yer haline getirmek için birçok ortak fırsatımız var." ifadesini kullandı.

İki ulus arasında kurulacak daha derin ortaklık sayesinde iki ülkenin karşı karşıya olduğu güvenlik tehditleriyle daha etkili şekilde mücadele edebileceğini kaydeden Tugendhat, aşırıcılığın her türüyle mücadele etmek için kararlı olduğunu sözlerine ekledi.

Söz konusu kaynak, iki ülke arasında ortaklaşa devam eden "aşırıcılık" ile mücadele etme çalışmalarını ve "aşırıcılığın" neden olabileceği tehdide ilişkin hükümetin anlayışını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Halistan Kurtuluş Gücü (KLF)

"Sih ülkesi" anlamına gelen Halistan fikrini benimseyen örgüt, 1987'den bu yana Hindistan'da askeri ve diplomatik hedeflere saldırılar düzenlemekle birlikte Romanya'nın Yeni Delhi Maslahatgüzarı Liviu Radu'yu kaçırmasıyla tanınıyor.

Hindistan, örgütün Pakistan destekli olduğunu ve Pakistan'dan silah yardımı aldığını iddia etse de örgütün İngiltere, İspanya ve Malezya'daki Sih diasporasından bağış topladığı biliniyor.

Örgüt ayrıca Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında, Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını Halistan olarak tanımlıyor.

KLF, Hindistan tarafından "terör örgütü" olarak tanımlanıyor.