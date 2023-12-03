İngiltere, Gazze'de rehinelerin yerini tespit etmek için gözetleme uçakları kullanacak

İngiltere Savunma Bakanlığı İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait silahsız gözetleme uçaklarının rehinelerin yerini tespit etmek üzere Gazze'de uçuşlar gerçekleştireceğini duyurdu.

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İngiltere, 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail'e karşı düzenlenen saldırılardan bu yana, aralarında İngiliz vatandaşlarının da bulunduğu kaçırılan rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak üzere bölgedeki ortaklarıyla birlikte çalışmaktadır. İngiliz vatandaşlarının güvenliği bizim en büyük önceliğimizdir. Devam eden rehine kurtarma faaliyetlerini desteklemek üzere İngiltere Savunma Bakanlığı, İsrail ve Gazze hava sahasında faaliyet göstermek de dahil olmak üzere Doğu Akdeniz üzerinde gözetleme uçuşları gerçekleştirecektir. Gözetleme uçakları silahsız olacak, muharip bir role sahip olmayacak ve yalnızca rehinelerin yerini tespit etmekle görevlendirilecektir. Bilgiler rehinelerin kurtarılmasından sorumlu ilgili makamlara iletilecektir."