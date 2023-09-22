İngiltere, Etiyopya'ya Prens Alemayehu'nun saçını iade etti

1868'de kaçırılan Prens Alemayehu'nun saçları 144 yıl sonra İngiltere tarafından Etiyopya'ya iade edildi. İngiltere, tarihi eserleri kaçırdığı için defalarca talep edilen naaş yerine prensin saçını teslim etti.

İngiltere, Etiyopya hükümetine 144 yıl önce ölen Etiyopyalı Prens'in naaşı yerine bir tutam saçını teslim etti.

Etiyopya Haber Ajansının (ENA) haberine göre, 1868'de Etiyopya topraklarına giren ve çıkarken 7 yaşındaki Prens Alemayehu'yu kaçıran İngilizler, kendi topraklarında ölen Prens'in saçlarını 144 yıl sonra bu ülkenin temsilcilerine iade etti.

Etiyopya'dan imparatorluğa ait çok sayıda tarihi eseri kaçıran İngiltere, defalarca talep edilen naaş yerine prensin bir tutam saçını, bir vakıf aracılığıyla Etiyopya'ya verdi.

18 yaşına kadar İngiltere'de yaşayan ve burada ölen Prens Alemayehu, İngilizlere karşı savaşta yenildikten sonra intihar eden İmparator Tewodros'un oğluydu.

Saçla Prens Alemayehu'nun babası İmparator Tewodros dönemine ait bazı küçük parçalar da iade edildi.

Türklere karşı İngiltere'den yardım istedi

İngiltere Kraliçesi Victoria'ya mektup yazarak Etiyopya ve Kızıldeniz kıyılarındaki "Türklerin" topraklarından çıkarılması için yardım isteyen İmparator Tewodros, yıllarca mektubuna cevap alamadı.

İngiltere'nin talebini cevapsız bırakmasına tepki olarak ülkesindeki bazı diplomat ve misyonerleri hapseden Tewodros, tüm girişimlere rağmen bu kişileri serbest bırakmayı reddetti.

İngiltere, tutsakları kurtarmak için 1868'de askeri müdahale yaptığı ülkeden çıkarken, çok sayıda tarihi eseri de yağmaladı.