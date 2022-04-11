İngiltere ekonomisi: Büyüme Şubat ayında yüzde 0,1'e geriledi

İngiltere'de ekonomik büyüme Şubat ayında yavaşladı. İngiltere'de Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı verilere göre büyüme Şubat ayında yüzde 0,1'e geriledi.

İngiltere ekonomisi Ocak ayında yüzde 0,8 büyümüştü.

Yavaşlamada. otomobil ve bilgisayar ürünleri üretimindeki keskin düşüşün etkili olduğu belirtiliyor.

Üretimdeki düşüş, turizm ve seyahat gibi hizmet sektörlerindeki büyümeyle dengelendi.

ONS, İngiltere ekonomik büyümesinin Şubat 2020'deki pandemi öncesi seviyesinin yüzde 1,5 üzerinde olduğunu açıkladı.

Ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYİH) Şubat ayında yüzde 0,3 oranında büyümesini bekliyorlardı.

İngiliz Endüstri Konfederasyonu'nda (CBI) Baş Ekonomist olan Alpesh Paleja, "Ekonomik büyümenin yılın başındaki sıçramanın ardından Şubat ayında yavaşlaması sürpriz değil" dedi ve ekledi:

"Ekonominin genel görünümüne etki eden yakın vadeli zorluklar, güçlenen bir yaşam maliyeti krizi ile birlikte o zamandan beri arttı. İşletmeler ayrıca maliyet baskılarını ve tedarik zincirindeki aksamaları artıran Ukrayna çatışmasından kaynaklanan ters rüzgarlarla boğuşuyor."